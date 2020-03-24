الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن انتقال فايروس كورونا عبر الهواء

2020/03/24 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أوضح المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الثلاثاء (24 آذار 2020)، أنه لا يوجد أي دليل يثبت انتقال فيروس كورونا عبر الهواء، مؤكدة على تحذيراتها السابقة بشأن انتقاله فقط عبر القطيرات والمخالطة.

وقال المكتب في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": إنه "لا يوجد دليل أن فيروس كورونا #COVID19 ينتقل بالهواء، بل ينتشر عن طريق القطيرات والمخالطة ويمكن منعه بنظافة اليد والجهاز التنفسي والمباعدة الاجتماعية".

وأشارت إلى أن "على مقدمي الرعاية الصحية اتباع احتياطات العدوى المنقولة بالهواء أثناء إجراءات توليد الهباء الجوي أي حين يمكن للفيروس البقاء فترة أطول في الهواء".

وكانت المنظمة الأممية حذرت، يوم أمس الاثنين، من أن انتشار وباء كورونا المستجد "يتسارع"، لكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول للانتقال إلى مرحلة "الهجوم"، عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم، ووضع من خالطوهم في الحجر.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدانوم غيبريسوس "أحصيت أكثر من 300 ألف إصابة بكوفيد-19 حتى الآن.



هذا مؤلم للغاية.



إن الوباء يتسارع، لكننا قادرون على تغيير مساره".

بغداد اليوم- متابعة

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني، الثلاثاء (24 اذار 2020)، ان أعداد المرضى الداخلين الى المستشفيات في المحافظات الايرانية، وكذلك أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا تشهد انخفاضاً.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن "روحاني قرر أن

بغداد اليوم- متابعة

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الثلاثاء (24 آذار 2020)، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ارتفع إلى 4764 حالة، كما بلغ عدد الوفيات 28 حالة.

وذكر المعهد أن "114 شخصا تو

بغداد اليوم - متابعة

أعلن مدرب نادي "غلطة سراي" التركي لكرة القدم، فاتح تريم، أمس الاثنين، إصابته بفيروس "كورونا".

وقال تريم البالغ من العمر (66 عاما) في تغريدة على له عبر تويتر: "أجريت فحصا طبيا حول كورونا، وجاءت

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