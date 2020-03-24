الجبهة التركمانية تدعو الزرفي لاتباع خطى سابقه علاوي وتتحدث عن شرط وحيد مقابل دعمه

2020/03/24 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أكد نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية، حسن توران، الثلاثاء (24 آذار 2020)، أن الجبهة تدعم الحكومة التي ينوي رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي تشكيلها، فيما دعت الجبهة، الزرفي، إلى أن يسير على منهاج محمد توفيق علاوي، المكلف السابق بتشكيل الحكومة.

وقال توران في تصريح صحفي، إن "الجبهة التركمانية تؤيد تشكيل الحكومة ولا تريد ضياع مزيد من الفرص؛ كون البلد يعاني كثيراً من الأزمات التي تستدعي وجود حكومة كاملة الصلاحيات، وليست حكومة تصريف أعمال".

وأضاف، أن "التحديات التي تواجه البلاد مثل تحدي فيروس كورونا، وانخفاض أسعار النفط، وما ترتب عليها حتى الآن وما سيترتب عليها خلال المستقبل القريب من أزمة خطيرة في عموم البلاد، تتطلب الإسراع في تشكيل الحكومة".

وبشأن الشروط التي ممكن أن تضعها الجبهة لدعم الزرفي، أكد توران قائلاً إن "الجبهة تدعم الحكومة التي ينوي الزرفي تشكيلها، وليست لديها شروط مسبقة، سوى أننا ندعوه إلى أن ينهج نهج محمد توفيق علاوي الذي كان عازماً على احتواء الجميع؛ بمن فيهم التركمان".

وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، قد أعرب، الأحد (22 آذار 2020)، عن أمله بابتعاد الكتل الشيعية عن الصراعات والخلافات فيما بينها، والعمل على تسهيل تمرير الكابينة الحكومية لرئيس مجلس الوزراء المكلف عدنان الزرفي.

وكان رئيس الجمهورية، برهم صالح، قد كلف، الثلاثاء (17 آذار 2020)، رئيس كتلة النصر النيابية، عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفاً للمكلف السابق محمد توفيق علاوي، والذي قدم اعتذاراً رسمياً عن تشكيل الحكومة.

بعد ذلك، عبّر الرئيس صالح، خلال مراسم التكليف التي جرت في قصر السلام ببغداد، عن "أمنياته لرئيس الوزراء المكلف بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، وأن يعمل على إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، ويحقق تطلعات العراقيين، ويلبي مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة من خلال إنجاز الإصلاحات المطلوبة، وأن يحافظ على سيادة واستقرار وأمن العراق".

بغداد اليوم - بغداد

أوضحت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء (24 اذار 2020)، اجراءاتها بشأن المخاوف من اصابة عراقيين بالخارج بكورونا، فيما كشفت مواقع المصابين الحاليين من العراقيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحم

بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، العراقيين للبقاء ببيوتهم والتزام حظر التجوال وإبقاء مسافة فيما بينهم.

وقال صالح في كلمة تابعتها (بغداد اليوم)، "أنتهزُ فرصةَ المباركةِ لكم في يومِ المَبْعَثِ النَبَويِّ ا

بغداد اليوم-بغداد

أكد النائب عن تحالف سائرون، علاء الربيعي، الإثنين 23 اذار، أن اعلان حالة الطوارئ في ظل وجود حكومة تصريف اعمال سيعطيها صلاحيات أوسع وأكبر ويدخلنا في اشكالات جديدة، ومن ثم ليس هناك حاجة لإعلان حالة الطوارئ.

وقال الربيعي في حديث

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