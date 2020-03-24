الصين ترسل أكثر من ألف مقياس فحص لفيروس كورونا إلى كردستان

2020/03/24 | 11:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

اعلن وزير صحة إقليم كردستان، سامان البرزنجي، الثلاثاء (24 آذار 2020)، أن الصين أرسلت أكثر من ألف...





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