الحكيم في رسالة لخلية الأزمة: نضع كل إمكانات وقاعات تيار الحكمة تحت تصرفكم

2020/03/24 | 11:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

وجه زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، الثلاثاء (24 آذار 2020)، رسالة الى خلية الأزمة الخاصة بمواجهة فا...





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