كلية طب ديالى تطلق مبادرة لتشخيص المصابين بكورونا إلكترونياً

2020/03/24 | 11:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أطلقت جامعة ديالى، الثلاثاء (24 آذار 2020) مبادرة مجانية لمن لديهم شكوك بإصابتهم بفيروس كورونا لتسهيل تشخيص اصابتهم لدى الطبيب المختص، الكترونياً.

وقال مدير اعلام جامعة ديالى علي العلكاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "كلية الطب في جامعة ديالى، أطلقت الخدمة إلكترونية المجانية لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 وذلك لمساعدة الاشخاص الذين يعانون من الإصابة او لديهم شكوك من أعراض مشابهة لأعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19، عن طريق ملء استمارة اعدت لهذا الغرض والتي بمجرد ان يطلع عليها الطبيب المختص يقوم بتشخيص الحالة ".

واضاف العلكاوي، أن "المبادرة تأتي برعاية رئيس جامعة ديالى، وعميد كلية الطب في اطار تعزيز قدرات المحافظة في مواجهة فيروس كورونا".

وكانت ديالى سجلت 6 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الاسابيع الماضية، 4 منها تماثلت الى الشفاء وواحدة توفيت يوم أمس الأول، فيما لاتزال حالة قيد الحجر الصحي.

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