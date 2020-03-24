خلية الأزمة النيابية: وزير المالية يقف حجر عثرة امام اطلاق التخصيصات

2020/03/24 | 11:17 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اتهم عضو خلية الازمة النيابية عبد عون العبادي، الثلاثاء، وزير المالية فواد حسين بالوقوف “حجر عثرة” امام...

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