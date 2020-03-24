"تحدي مرعب" .. يعلن عنه صندوق النقد الدولي لهذه الدول بــ ضمنها "العراق"

2020/03/24 | 11:19 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم، أن عشرات الدول في الشرق الأوسط ومن وسط آسيا تواصلت مع الصندوق، طلبا للدعم المالي لمواجهة تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جهاد أزعور، إن التحدي سيكون مروعا بشكل خاص للدول الهشة والممزقة مثل العراق، والسودا...

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