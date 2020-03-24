2020/03/24 | 11:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية: سفاراتنا حول العالم تتابع باهتمام أوضاع العراقيين خارج البلاد للوقوف على سلامتهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/24 | 11:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية: سفاراتنا حول العالم تتابع باهتمام أوضاع العراقيين خارج البلاد للوقوف على سلامتهم) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية: سفاراتنا حول العالم تتابع باهتمام أوضاع العراقيين خارج البلاد للوقوف على سلامتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).