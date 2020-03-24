شركة صينية تفوز بعقد تطوير حقل مجنون بالبصرة العراقية

2020/03/24 | 11:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط عن فوز شركة صينية بعقد تطوير ومعالجة الغاز عالي الكبريت في حقل مجنون في البصرة، فيما أشارت إلى أن العقد ينص على بناء منشأة لمعالجة ...

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