2020/03/24 | 11:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اتهم محافظ ديالى، مثنى التميمي بعض الجهات التي تحاول خرق قرارات خلية الازمة في المحافظة .وقال التميمي في شريط مصور نشر عبر صفحته الفيسبوك هناك من يسعى لخرق الحظر، وهناك شخصيات تدعي لها الإمكانية في تجاوز الأجهزة الأمنية، إضافة الى وجود ضغط على بعض السيطرات وعلى منتسبي الأجهزة الأمنية المتواجدين في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ديالى يتهم جهات بخرق قرارات خلية الازمة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ديالى يتهم جهات بخرق قرارات خلية الازمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).