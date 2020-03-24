الحكيم يبعث برسالة الى وزير الصحة

2020/03/24 | 11:28 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعث رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الثلاثاء، برسالة الى وزير الصحة جعفر علاوي، فيما ثمن الجهود الانسانية والوطنية لدرء خطر كورونا في العراق.

وقال الحكيم في رسالته التي تلقت السومرية نيوز، نسخة منه "في الوقت الذي نثمن فيه جهودكم الإنسانية والوطنية الكبيرة والمخلصة، ومن اجل المساهمة الحقيقية في دعم جهود المخلصين المتفانين من ملاكات وزارتكم والوزارات والمؤسسات الساندة لدرء خطر هذا الوباء الداهم عن ربوع وطننا وأبناء شعبنا، نود ان نضع كل إمكانات وقاعات تيار الحكمة تحت تصرفكم في كل محافظات العراق حسب الحاجة".

واضاف "كما نعلن استعداد شباب تيار الحكمة الوطني الكامل للتطوع مع الملاكات الصحية الفاعلة والقيام بأي جهد صحي أو توعوي على وفق ما ترونه مناسبا من اجل إنجاح هذا المجهود التضامني الوطني الكبير".





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