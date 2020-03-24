الصين تزود اقليم كوردستان باكثر من 1000 مقياس فحص لفيروس كورونا

2020/03/24 | 11:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ زودت جمهورية الصين الشعبية، وزارة الصحة في اقليم كوردستان بأكثر من 1000 مقياس فحص لفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة سامان البرزنجي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع القنصل العام للصين في الاقليم بمطار اربيل الدولي اليوم الثلاثاء، ان الصين زودت الاقليم الوزارة بالف و80 مقياس فحص للفيروس، وسيتم توزيعها على المحافظات في الاقليم، داعيا المجتمع الدولي الى مساندة كوردستان في عملية مكافحة فيروس كورونا.

واضاف ان وفدا من الخبراء الصينيين متواجدون في العاصمة بغداد سيزورون اقليم كوردستان بهدف تسهيل مهمام عمل الوزارة في مسألة الحد من انتشار الفيروس، مؤكدا ان تجربة الصين كانت ناجحة في مكافحة كورونا.

وجدد الوزير دعوته لسكان الاقليم الى ضرورة ملازمة منازلهم، لافتا الى انه "اذا اقتضت الضرورة فسنشدد الاجراءات اكثر بإجراء فحوصات للعاملين في الاسواق والمتاجر والمخابز والافران.

وشدد البرزنجي على ضرورة عدم تجمع المواطنين امام منازلهم، مؤكدا ان المرحلة الحالية للفيروس خطيرة وتتطلب المزيد من الوقاية.

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