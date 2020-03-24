تعافي مصابين بكورونا في بغداد

2020/03/24 | 11:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة بغداد / الرصافة، يوم الثلاثاء، عن شفاء حالتين جديتين من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا.

وقال مدير عام الدائرة عبد الغني سعدون الساعدي في بيان ورد لـشفق نيوز، إن "الحالة الاولى هي لامرأة بعمر ٥٠ سنة من اهالي الشعب والثانية امرأة بعمر ٣٩ من منطقة الزعفرانية".

واضاف ان "الحالتين بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجرت لهما مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى".

واوضح الساعدي ان "العدد الاجمالي لجميع الحالات التي اكتسبت الشفاء بلغ ١٣ حالة في جانب الرصافة"

ودعا الساعدي جميع المواطنين الى "مراجعة اقرب مؤسسة صحية في حال ظهور اعراض المرض للتأكد من الاصابة من عدمها وضمان عدم نقل العدوى للأخرين".

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