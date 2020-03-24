وباء كورونا.. هل قضى على العولمة؟

2020/03/24 | 11:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: باسكال بونيفاس كان هذا قبل ثلاثة أشهر فقط، ولكن يبدو الآن كما لو أنه يعود إلى زمن آخر بعيد.فقد كانت العولمة محل احتفاء من قبل العالم برمته تقريباً.صحيح أن رئيس الولايات المتحدة والطبقات العاملة السابقة في البلدان الغربية كانت تبدي بعض الرفض والمقاومة إزاءها لأن هذه العولمة كانت تبدو لها سبب تأخرها […]

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