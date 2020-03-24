الصناعة تنتج مليوني كمامة طبية منذ بداية الأزمة

2020/03/24 | 11:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصناعة، اليوم الثلاثاء، إنتاج مليوني كمامة منذ بداية الأزمة و توزيعها على وزارات الدفاع والهجرة والمهجرين والصحة.

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