السيد الحكيم يضع قاعات تيار الحكمة تحت تصرف خلية الأزمة

2020/03/24 | 11:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم ، اليوم الثلاثاء، وضع جميع إمكانات وقاعات تيار الحكمة تحت تصرف خلية الأزمة في كل محافظات العراق حسب الحاجة.

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