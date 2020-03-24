وزارة الهجرة: لم نسجل حالات إشتباه أو إصابة بكورونا في مخيمات النازحين

2020/03/24 | 11:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن عدم تسجيل أية حالة اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا في مخيمات النزوح، فيما أشارت إلى أنها زودت كافة المخيمات البالغ عددها 79، بمستلزمات الوقاية من الفيروس.وقال المتحدث باسم الوزارة علي جهانكير للمربد واطلعت عليه وكالة صدى , إن تم نشر العديد من الكوادر الصحية ضمن الفرق الجوالة بالتعاون مع

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