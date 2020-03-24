للوقاية من كورونا.. حملة الشهيد المهندس تباشر بتعفير قضاء الفاو جنوب البصرة

2020/03/24 | 11:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت حملة الشهيد القائد أبو مهدي المهندس، الثلاثاء، بتعفير وتطهير الأسواق الشعبية والشوارع في قضاء الفاو جنوب البصرة للوقاية من فايروس كورونا.وقال اعلام الحشد في بيا نوتلقته وكالة صدى انه” للأسبوع الرابع على التوالي تتواصل الكوادر التخصصية للواء الخامس في الحشد الشعبي ضمن حملة الشهيد المهندس بتعفير مناطق الوسط والجنوب للحد من تفشي فايروس

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