روحاني: أعداد المصابين بكورونا والوفيات في إيران تشهد انخفاضاً كبيراً

2020/03/24 | 11:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، وجود "انخفاض كبير" في عدد المصابين والوفيات جراء فايروس كورونا في بلاده.وقال روحاني خلال اجتماع "اللجنة الوطنية لمكافحة فايروس كورونا في ايران"، إن "أعداد المرضى الداخلين الى المستشفيات في المحافظات الإيرانية وكذلك أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا تشهد انخفاضا كبيرا".وأشار روحاني، إلى أن "هناك 1.2 مليون من بين 2.5 مليون موظف حكومي لا يذهبون إلى العمل، في إطار إجراءات لاحتواء تفشي كورونا، في حين شدد على ضرورة تقليل الرحلات قدر المستطاع.

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