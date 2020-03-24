الصحة النيابية تطالب القوى السياسية بتجاوز خلافاتها والإسراع بتشكيل الحكومة

2020/03/24 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

طالبت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الثلاثاء (24 آذار 2020)، الكتل السياسية بترك خلافاتها جانباً، والمضي باتجاه تشكيل حكومة لديها صلاحيات كاملة وبإمكانها اتخاذ إجراءات فاعلة في مواجهة وباء كورونا.

وقال رئيس اللجنة قتيبة الجبوري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مواجهة وباء كورونا مرهونة بالسرعة واتخاذ قرارات حاسمة بلا تردد، مع امتلاك صلاحيات كاملة، وهذه الصلاحيات لا تتوفر في حكومة تصريف الأعمال التي عجزت عن تلبية احتياجات القطاع الصحي، وخصوصاً في الجانب المالي".





وأضاف الجبوري، أن "الكتل السياسية عليها أن تكون على قدر المسؤولية تجاه هذا الوباء الذي يفتك بالعالم، ولكي نحد من انتشاره يتوجب على هذه الكتل أن تضع خلافاتها جانباً، وتقدم تنازلات وتراعي المصلحة العامة وتدعم رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي في تشكيل كابينته الحكومية، خلال مدة أقصاها أسبوع".





وأشار الى أن "الحكومة الجديدة يجب أن تتصرف وفقاً لصلاحياتها القانونية والدستورية، وأن تأخذ على عاتقها توفير كافة المستلزمات التي تحتاجها وزارة الصحة واللجنة التي شكلت بالأمر الديواني 55".

وأوضح، أن "الحكومة الجديدة ستكون أمام أنظار السلطات الرقابية، وهي التي تتحمل المسؤولية كاملة أمام الشعب"، مضيفاً: "نرى ضرورة التصويت عليها بأسرع وقت ممكن، علماً بأن استمرار الخلافات بين الكتل السياسية في هذا الظرف الاستثنائي سيجعل الشعب المبتلى بكارثة كورونا يسحب تأييده من هذه الكتل ويتهمها بالتقصير".

وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، قد أعرب، الأحد (22 آذار 2020)، عن أمله بابتعاد الكتل الشيعية عن الصراعات والخلافات فيما بينها، والعمل على تسهيل تمرير الكابينة الحكومية لرئيس مجلس الوزراء المكلف عدنان الزرفي.

وكان رئيس الجمهورية، برهم صالح، قد كلف، الثلاثاء (17 آذار 2020)، رئيس كتلة النصر النيابية، عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفاً للمكلف السابق محمد توفيق علاوي، والذي قدم اعتذاراً رسمياً عن تشكيل الحكومة.

بعد ذلك، عبّر الرئيس صالح، خلال مراسم التكليف التي جرت في قصر السلام ببغداد، عن "أمنياته لرئيس الوزراء المكلف بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، وأن يعمل على إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، ويحقق تطلعات العراقيين، ويلبي مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة من خلال إنجاز الإصلاحات المطلوبة، وأن يحافظ على سيادة واستقرار وأمن العراق".

بغداد اليوم- بغداد

علق مقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الثلاثاء (24 آذار 2020)، على عمليات ’’تصوير الفقراء’’ أثناء تجهيزهم، بالمواد الغذائية، خلال حملات ’’التكافل الاجتماعي’’ التي انطل

بغداد اليوم-بغداد

وجه زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، الثلاثاء (24 آذار 2020)، رسالة الى خلية الأزمة الخاصة بمواجهة فايروس كورونا المستجد، أكد فيها أن كل إمكانات وقاعات تيار الحكمة تحت تصرف الخلية.

وقال الحكيم في بيان تلقته (بغداد اليوم): "

بغداد اليوم- ديالى

اتهم محافظ ديالى، مثنى التميمي، الثلاثاء (24 آذار 2020)، بعض الجهات التي تحاول خرق قرار فرض حظر التجوال في المحافظة بعد الضغط على المنتسبين في السيطرات.

وقال التميمي في شريط مصور نشره عبر صفحته على الـ "فيس بوك": &q

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