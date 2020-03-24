صفحة مقربة من الصدر تعلق على ’’تصوير الفقراء’’ خلال حملات توزيع المساعدات عليهم

2020/03/24 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

علق مقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الثلاثاء (24 آذار 2020)، على عمليات ’&rsq...





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