جاريث بيل ينتقم من ريال مدريد ومدربه زيدان .. خيار واحد لرحيله

2020/03/24 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

يواجه ريال مدريد صعوبة بالغة بالتخلص من النجم الويلزي جاريث بيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في ظل إصرار اللاعب على البقاء في النادي حتى نهاية عقده عام 2022، بحسب ما أكده وكيل أعماله في أكثر من مناسبة.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد فتح باب الخروج مجدداً لجاريث بيل هذا الصيف، حيث يسعى النادي للتخلص من راتبه المرتفع الذي يبلغ 15 مليون يورو سنوياً صافية من الضرائب، لاسيما وأنه لا يقدم أي إضافة للفريق في الوقت الراهن، فهو بعيد تماماً عن مستواه الحقيقي، وما زال يعاني من دوامة الإصابات.

وكان بيل قريباً من الانتقال إلى الدوري الصيني في الصيف الماضي، بعد ان توصل ريال مدريد لاتفاق مع جيانغسو سونينج يتضمن نقل اللاعب بصفقة مجانية، لكن النادي الملكي أخلف بوعده بالنهاية وطلب الحصول على رسوم تحويل، الأمر الذي جعل النادي الصيني ينسحب من الصفقة بسبب محدودية ميزانيته.

وكان هذا العرض الوحيد الذي تلقاه بيل في الفترة الأخيرة، ولن يحظى بفرصة مماثلة في الصيف القادم لأن مستواه انخفض بشكل أكبر، الأمر الذي يجعل ريال مدريد بورطة حقيقية، لاسيما بعد أن أصبح خيار عودته للدوري الإنجليزي شبه مستحيلاً.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن" جاريث بيل يشعر بالإهانة من معاملة ريال مدريد له في الصيف الماضي ودفعه للرحيل، خصوصاً بعد تصريحات زين الدين زيدان لوسائل الإعلام التي أكد خلالها أن النادي يبحث للنجم الويلزي عن مخرج".

وقرر جاريث بيل البقاء في ريال مدريد حتى انتهاء عقده بعد عامين من الآن، ويحصل على كامل مستحقاته المالية، ولم يعد يكترث بالجانب الرياضي بتاتاً، وكأنه يحاول الانتقام من إدارة النادي والمدرب زيدان.

وما يجعل رحيل بيل معقداً، أنه يرفض تخفيض الراتب الذي يحصل عليه الآن، والأمل الوحيد أمام ريال مدريد هو أن يصل عرض مناسب من الدوري الأمريكي يضمن للنجم الويلزي الحصول على نفس الراتب الحالي.

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