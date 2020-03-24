الدول العربية.. 257 إصابة جديدة بـ

2020/03/24 | 11:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت مجمل الدول العربية، 257 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، في ظرف 24 ساعة الأخيرة، فيما أعلن شفاء 20 مصابا.





دول الخليج

في قطر، أعلنت وزارة الصحة، 7 إصابات جديدة بكورونا لتصل إجمالي الحالات في البلاد إلى 501.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



ليصل إجمالي حالات الإصابة بكورونا 562 حالة.

أما البحرين التي تسجل حتى اليوم 377 إصابة، تحاشت ذكر عدد الإصابات الجديدة، معلنة في آخر بيان لها، ليلة الإثنين - شفاء 11 حالة من المصابين.





وقالت إن العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين إلى 160 حالة.





ونفس الأمر بالنسبة للكويت، التي تسجل حتى اليوم 189 إصابة، ذكر وزير الصحة الكويتي، شفاء 9 حالات جديدة، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في الكويت إلى 39 حالة.

وفي سلطة عمان، أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، تسجيل 18 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 84.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة، مساء الإثنين، تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تسجيلها إلى 198 حالة.

دول الشام والعراق

وفي دول الشام، أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، تسجيل 15 إصابة بالفيروس، ليترفع العدد الإجمالي إلى 128، بينها حالة شفاء واحدة.

وفي لبنان، تم تسجيل 19 إصابة جديدة بالفيروس، يرتفع عدد المصابين في لبنان، إلى 267 حالة، وفق التقرير اليومي لغرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، المحدث لإدارة أزمة "كورونا".





ومن جانبه، أعلنت مساء الإثنين، الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، غسان نمر، إنه لم تسجّل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، وإن عدد الحالات المصابة استقر عند 59 حالة، منها 17 حالة تماثلت للشفاء، و42 ما زالت تخضع للحجر الصحي.

وفي العراق، أعلنت السلطات مساء الإثنين، تسجيل 11 إصابة جديدة، ليصل المجموع 266 إصابة.





فيما لم تعلن الحكومة السورية، أية إصابة جديدة، عقب الحالة الوحيدة المعلنة، الأحد.





دول شمال أفريقيا

من جانبه، أعلن المغرب، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 143، عقب تسجيل 9 حالات جديدة، فيما تماثلتا حالتين جديدتين للشفاء.





وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة، مساء الإثنين، تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 230.

أما تونس، التي أعلن رئيسها حظرا للتجوال، سجلت 14 حالة جديدة، ليصبح إجمالي الإصابات 89 إصابة.





وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 39 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الإصابات الكلية 366 إصابة.





وموريتانيا، التي أعلنت حظرا مسائيا للتجول، أعلنت وزارة الصحة، أنه “ولحد يوم الأحد 22 مارس، لا توجد في موريتانيا سوى الحالتين المسجلتين مسبقاً من كورونا وهما بوضعية مرضية"، دون ذكر حالات جديدة.





وفي ليبيا تغيب معطيات رسمية، وسط مخاوف أممية من تفشي الفيروس مع تكتم الجهات الحكومية، شرق وغرب ليبيا.





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