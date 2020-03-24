قاسم المحبشي - العولمة وكورونا من وجهتي نظر أمريكية وصينية

2020/03/24 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_المحبشي وأنا اقرأ الاستطلاع الذي اجرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية أمس في محاولة لاستشراف المستقبل في مقال موسع بعنوان "كيف سيبدو العالم بعد وباء فيروس كورونا "رد فيه 12 من كبار القادة والمفكرين من مختلف أنحاء العالم على هذه السؤال وكان أبرز هذه الملامح كما لخصتها المجلة بالآتي: - فشل الولايات المتحدة والغرب بشكل عام في قيادة العالم وتحول الدفة إلى الصين ودول جنوب شرق آسيا .- النظام العالمي وتواز......

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