2020/03/24 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_دبيبو البروفسور غسّان دبيْبو لـ "الآداب": كلّ ما ينبغي أن تعرفوه عن كورونا وأخواتها(أجرت الحوار: عُبادة كسر) أجرت الآداب حوارًا شاملًا مع البروفيسور غسّان دبيبو عن كلّ ما يتعلّق بوباء COVID – 19.دبيبو هو مدير مركز أبحاث الأمراض الجرثوّمية في الجامعة الأميركيّة في بيروت، وهو بروفيسور في قسم الكيمياء البيولوجيّة والعلوم الوراثيّة، ورئيس قسم الأمراض الجرثوميّة، وطبيب أطفال وناش......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#غسان دبيبو - كلّ ما ينبغي أن تعرفوه عن كورونا وأخواتها) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#غسان دبيبو - كلّ ما ينبغي أن تعرفوه عن كورونا وأخواتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).