2020/03/24 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #غسان_دبيبو البروفسور غسّان دبيْبو لـ "الآداب": كلّ ما ينبغي أن تعرفوه عن كورونا وأخواتها(أجرت الحوار: عُبادة كسر) أجرت الآداب حوارًا شاملًا مع البروفيسور غسّان دبيبو عن كلّ ما يتعلّق بوباء COVID – 19.
دبيبو هو مدير مركز أبحاث الأمراض الجرثوّمية في الجامعة الأميركيّة في بيروت، وهو بروفيسور في قسم الكيمياء البيولوجيّة والعلوم الوراثيّة، ورئيس قسم الأمراض الجرثوميّة، وطبيب أطفال وناش......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#غسان دبيبو - كلّ ما ينبغي أن تعرفوه عن كورونا وأخواتها) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
دبيبو هو مدير مركز أبحاث الأمراض الجرثوّمية في الجامعة الأميركيّة في بيروت، وهو بروفيسور في قسم الكيمياء البيولوجيّة والعلوم الوراثيّة، ورئيس قسم الأمراض الجرثوميّة، وطبيب أطفال وناش......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#غسان دبيبو - كلّ ما ينبغي أن تعرفوه عن كورونا وأخواتها) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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