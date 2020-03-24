بالفيديو ..

2020/03/24 | 11:50 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

ناشدت رغد صدام حسين العراقين بتقدم كافة وسائل الدعم والمساعدة للأردن، في ظل انتشار فيروس كورونا.

بغداد/ سكاي برس

ناشدت رغد صدام حسين العراقين بتقدم كافة وسائل الدعم والمساعدة للأردن، في ظل انتشار فيروس كورونا.

بسم الله الرحمن الرحيم

ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة

صدق ال...

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