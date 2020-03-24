كورونا يهاجم البورصة الأمريكية ويكبدها خسائر كبيرة

2020/03/24 | 11:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت الأسهم الأمريكية، خسائرها رغم إجراءات غير مسبوقة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.وتفاقمت خسائر الأسهم الأمريكية مع إجبار فيروس كورونا سريع الانتشار، الولايات على الدخول في حالة إغلاق عام.وألقى الإغلاق العام بظلاله على خطوات غير مسبوقة من مجلس الاحتياطي الاتحادي لتدعيم الائتمان في شتى قطاعات الاقتصاد.وبناء على أحدث البيانات المتاحة، تراجع المؤشر “داو […]

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