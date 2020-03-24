الصين تزود كردستان باكثر من 1000 جهاز لفحص فيروس كورونا

2020/03/24 | 11:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

زودت الصين، اليوم الثلاثاء، وزارة الصحة في اقليم كردستان بأكثر من 1000 مقياس فحص لفيروس كورونا الجديد.

وقال وزير الصحة في الاقليم سامان البرزنجي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع القنصل العام للصين في مطار اربيل الدولي، ان "الصين زودت الاقليم بالف و80 مقياس فحص للفيروس، وسيتم توزيعها على المحافظات في الاقليم"، داعيا المجتمع الدولي الى مساندة كردستان في مكافحة فيروس كورونا.

واضاف ان "وفدا من الخبراء الصينيين متواجدون في العاصمة بغداد سيزورون اقليم كردستان بهدف تسهيل مهمام عمل الوزارة في مسألة الحد من انتشار الفيروس"، مؤكدا ان "تجربة الصين كانت ناجحة في مكافحة كورونا".

وجدد الوزير دعوته لسكان الاقليم بضرورة ملازمة منازلهم، لافتا الى انه "اذا اقتضت الضرورة سنشدد الاجراءات اكثر بإجراء فحوصات للعاملين في الاسواق والمتاجر والمخابز والافران".

وشدد البرزنجي على ضرورة عدم تجمع المواطنين امام منازلهم، مؤكدا ان "المرحلة الحالية للفيروس خطيرة وتتطلب المزيد من الوقاية".

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