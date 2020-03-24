الحكيم يضع كل إمكانات تيار الحكمة تحت تصرف خلية الازمة لمواجهة كورونا

2020/03/24 | 11:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، عن وضع كل امكانيات تياره تحت تصرف خلية الازمة في كل محافظات العراق بحسب حاجتها.

وقال الحكيم في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه "في الوقت الذي نثمن فيه جهودكم الإنسانية والوطنية الكبيرة والمخلصة، ومن اجل المساهمة الحقيقية في دعم جهود المخلصين المتفانين من ملاكات وزارتكم والوزارات والمؤسسات الساندة لدرء خطر هذا الوباء الداهم عن ربوع وطننا وأبناء شعبنا، نود ان نضع كل إمكانات وقاعات تيار الحكمة تحت تصرفكم في كل محافظات العراق حسب الحاجة".

وأضاف انه "نعلن استعداد شباب تيار الحكمة الوطني الكامل للتطوع مع الملاكات الصحية الفاعلة والقيام بأي جهد صحي أو توعوي على وفق ما ترونه مناسبا من اجل إنجاح هذا المجهود التضامني الوطني الكبير".

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