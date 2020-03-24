لاعبو ريال مدريد يقدمون مساعدات لضحايا كورونا

2020/03/24 | 11:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

يدرس لاعبو ريال مدريد، تقديم مساعدات مالية للقطاع الأكثر احتياجًا، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا في أوروبا، وتوقف النشاط الرياضي.

ويؤدي نجوم ريال مدريد التدريبات في منازلهم، في ظل اتخاذ الإدارة قرارًا بتعليق التدريبات الجماعية على خطى معظم الأندية حول العالم، لتجنب نقل المرض.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن "لاعبي ريال مدريد يرغبون في التعاون لمواجهة الأزمة التي تسبب فيها الوباء الحالي في إسبانيا، وتحديدًا في مدريد، حيث يدرسون أكثر الطرق أمانًا لتقديم المساعدات المالية الشخصية".

وأشارت إلى أن "اللاعبين يأخذون مشورة المتخصصين في جميع جوانب الأزمة، وذلك قبل الإعلان عن المكان الذي ستذهب إليه كل مساهمة، بحيث تصل مساعدتهم المالية إلى حيث تشتد الحاجة إليها في الوقت الحالي".

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