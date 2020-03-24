الصين سترفع جميع قيود السفر والتنقل من وإلى إقليم هوبي

2020/03/24 | 11:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها سترفع جميع قيود السفر والتنقل من وإلى إقليم هوبي، الأكثر تأثراً بوباء كورونا الجديد في البلاد، بدءاً من الغد.وقالت اللجنة الصحية لإقليم هوبي، إنها ستزيل كافة قيود السفر والتنقل من وإلى الإقليم، الواقع وسط الصين، باستثناء عاصمة الإقليم، مدينة ووهان، التي كانت مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، بعد […]

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