المصارف العراقية تتبرع لدعم الصحة لمكافحة كورونا

2020/03/24 | 11:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد استنفرت المصارف العراقية الحكومةي، جهودها وقامت بتعضيد جهود وزارة الصحة لمواجهة وباء كورونا من خلال التبرعات.فبعد تبرعات البنك المركزي ومصرفي الرافدين والرشيد والـ TBI، تبرع مصرف الاتحاد بـ150 مليون دينار”.وكان البنك المركزي تبرع بمبلغ 30 مليار دينار، والرافدين بمليوني دولار، والرشيد بمليار دينار، اضافة الى المصرف التجارة الـTBI، وكذلك مصرف […]

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