لجبهة التركمانية تدعم حكومة يشكلها عدنان الزرفي

2020/03/24 | 11:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اكد نائب رئيس “الجبهة التركمانية” حسن توران، ان الجبهة تدعم حكومة رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، دون شروط مسبقة.وقال توران في تصريحات نقلتها “الشرق الأوسط”، إن “(الجبهة التركمانية) تؤيد تشكيل الحكومة ولا تريد ضياع مزيد من الفرص؛ كون البلد يعاني كثيراً من الأزمات التي تستدعي وجود حكومة كاملة الصلاحيات وليست حكومة تصريف أعمال”.[…]

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