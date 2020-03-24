الحكيم : تيار الحكمة يضع امكانياته تحت تصرف وزارة الصحة لمواجهة كورونا

2020/03/24 | 12:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اعلن رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، أن كل إمكانات وقاعات تيار الحكمة تحت تصرف وزارة الصحة لمواجهة فايروس كورونا.وقال الحكيم في بيان تلقته المستقلة، إنه “في الوقت الذي نثمن فيه جهودكم الإنسانية والوطنية الكبيرة والمخلصة، ومن اجل المساهمة الحقيقية في دعم جهود المخلصين المتفانين من ملاكات وزارتكم والوزارات والمؤسسات الساندة لدرء خطر هذا […]

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