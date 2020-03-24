بتوفيرها المنتج المحلي، الزراعة تؤكد مساهمتها في تخطي أزمة كورونا

2020/03/24 | 12:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، إمكانية استمرارها بتوفير المنتج المحلي في ظل أزمة كورونا.

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