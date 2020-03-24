الصحة وزارة حرب

2020/03/24 | 12:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في العراق وفي كل العالم اصبحت وزارات الصحة خط الصد الأول بوجه العدو المشترك فايروس كورونا ، ووزارة الصحة والبيئة العراقية تحول اطباؤها وممرضو

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