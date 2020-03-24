2020/03/24 | 12:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت عزت هاموشي، حماة ابن المرشد الإيراني #علي_خامنئي، أمس الاثنين، في مستشفى بطهران، بسبب إصابتها بفيروس “#كورونا”.وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “أرنا”، خبر الوفاة، مشيرة فيه إلى أن «عزت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خامنئي محاصرٌ بـ”كورونا”.. الوفيات تزداد بين أفراد أسرته) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خامنئي محاصرٌ بـ”كورونا”.. الوفيات تزداد بين أفراد أسرته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).