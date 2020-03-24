المتحدث باسم كتلة القانون لـ”العهد نيوز”: الزرفي لم يكن مرشح اللجنة السباعية

2020/03/24 | 12:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ائتلاف دولة، انه لم يطرح مرشحا محددا لرئاسة الوزراء، فيما بين ان القانون هي جزء من الاطراف الشيعية الاخرى وتتبني الموقف الجماعي فيه وفق السياقات الدستورية.وقال المتحدث باسم الكتلة بهاء الدين النوري في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم الثلاثاء، ان “ائتلافه لم يطرح أو يفرض مرشحا محددا لرئاسة الوزراء”.وأضاف أن “اختيار المرشح يكون […]

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