بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.. أربيل تصدر إجراءات الوقاية وتدخل الحجر الصحي بالكامل

2020/03/24 | 12:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أصدرت غرفة عمليات مجابهة فايروس كورونا في أربيل، اليوم الثلاثاء، أربعة قرارات جديدة بشأن الحد من انتشار الوباء في الإقليم، فيما قررت منع تجوال المواطنين “المشاة”، اعتباراً من اليوم ولغاية الأول من نيسان المقبل.وقال بيان لمديرية إعلام محافظة أربيل، تلقته “يس عراق”، إنه “التزاماً بقرار وزارة الداخلية لحكومة اقليم كردستان بمنع […]

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