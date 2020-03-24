خاص لـ”العهد نيوز”.. الكشف عن مخطط امريكي لتجويع الفقراء وذوي الدخل المحدود

2020/03/24 | 12:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي، بعض ممن يحبذون الوجود العسكري الأمريكي في العراق تبعا لولاءات شخصية، فيما كشف عن وجود مخطط تجويعي جديد تنفذه أمريكا يطال شريحة الفقراء وذو الدخل المحدود.وقال الزيادي في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم الثلاثاء، ان “تبجح الإدارة الأمريكية بكل غطرسة وعنجهية في محاربة الشعوب ومحاصرتها اقتصاديا وسياسيا”.[…]

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