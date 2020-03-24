سامي الذيب - لا سلام للأشرار (اشعياء 48: 22)

2020/03/24 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب أنشر هنا مراسلات مع يهودي سألتزم باخفاء اسمه:اليهودي-----أليخيم ها شالومعزيزي الأستاذ، حضرت اليوم في كنيسي مؤتمرا لرجل قانون إسرائيلي بارز يدعى فيليب فيليلا.عندما سألته ، ما رأيه في دولة ثنائية القومية، أجاب أن ذلك لم ينجح أبدًا.واستشهد بلبنان ويوغوسلافيا ...إذا لم أكن مخطئا ، فأنت مؤيد لحل دولة إسرائيلية ثنائية القومية.ما رأيك في رد السيد فيليلا؟تفضل، عزيزي......

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