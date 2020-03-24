دوامة أزمات عراقية.. كورونا وتهاوي الإيرادات يفاقمان الجراح

2020/03/24 | 12:50 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



ساهم تفشي فيروس كورونا في تفاقم الأزمة المالية للعراق، إذ باتت الخيارات المتاحة أمام الحكومة للخروج من ضائقت...

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