الحكمة: السباعية فتحت افقا واسعا مع سائرون بشأن ايجاد بديل للزرفي

2020/03/24 | 12:50 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اكد النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي , الثلاثاء , ان الفريق الاوسع في القوى السياسية الشيعية يذهب بات...

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