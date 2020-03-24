صحة النجف تعلن ارسال 31 عينة يشتبه اصابتها بكورونا

2020/03/24 | 12:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف أعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، الثلاثاء، عن ارسال 31 عينة لحالات يشتبه إصابتها بفيروس كورونا.وقال مدير اعلام الدائرة سالم الحميداوي، إن “الدائرة بانتظار نتائج 31 عينة أرسلتها لمختبرات الصحة العامة للتأكد من إصابتها بفيروس كورونا أو عدمها”.وأضاف الحميداوي، أن “عدد المحجورين من الملامسين للحالات المؤكد إصابتها بـ كورونا أصبح 80 […]

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