اسعار الذهب ترتفع عقب إجراءات غير مسبوقة للبنك المركزي الأمريكي

2020/03/24 | 12:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ارتفعت اسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، 2% ليواصل مكاسبه من الجلسة السابقة التي بلغت نحو 4% عقب إجراءات غير مسبوقة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لدعم الاقتصاد الذي يعاني جراء فيروس كورونا ليتوقف نزوح السيولة.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 1.3% إلى 1572.45 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0637 بتوقيت غرينتش.



وزاد المعدن النفيس 3.7% يوم أمس الاثنين مسجلا أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ حزيران 2016.

وصعد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.9% إلى 1596.70 دولار.

وأعلن البنك المركزي الأمريكي يوم الاثنين مجموعة استثنائية من البرامج ومنح إقراض مقابل قروض للطلبة وقروض بطاقات الائتمان وقروض المشروعات الصغيرة التي تضمنها الحكومة الأمريكية.

وفشلت هذه الإجراءات في دفع بورصة وول ستريت للصعود يوم الاثنين ولكنها كانت كافية لتقود تعافيا للأسهم في آسيا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 6.2% إلى 1825.79 دولار للأوقية، وصعدت الفضة 3.2% إلى 13.67 دولار في حين زاد البلاتين 2.3% إلى 657.41 دولار للأوقية.

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