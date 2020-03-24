خلية الازمة النيابية تحذر من ازمة انسانية ستتفاقم خلال الايام المقبلة

2020/03/24 | 12:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد حذرت عضو خلية الازمة النيابية النائب غيداء كمبش، اليوم الثلاثاء، من أن ملايين العراقيين اقتربوا من ازمة انسانية خانقة ستتفاقم خلال الايام المقبلة، داعية الى تدخل وزارة التجارة.وقالت كمبش، ان” نسبة الفقر في العراق مرتفعة جدا وفق بيانات وزارة التخطيط واغلبهم يعتمد على مهن حرة باجور متواضعة جدا لتامين لقمة الخبز”، […]

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