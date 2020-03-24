الزرفي يشكل فريقا تفاوضيا لضمان الاغلبية بشأن حكومته

2020/03/24 | 12:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكل رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي فريقاً مفاوضاً معه لضمان الاغلبية بشأن الحكومة الجديدة....

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