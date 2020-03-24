للمرة الأولى.. لا حوادث سير في لبنان خلال الـ 24 ساعة

2020/03/24 | 13:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أولى نتائج حظر التجوّل في كافة المناطق اللبنانية تُرجمت اليوم.غرفة التحكم المروري أفادت عبر حسابها على موقع “تويتر” أن احصاءات الحوادث التي تجريها يوميًا ويتمّ التحقيق فيها خلال آخر ٢٤ ساعة مضت لم تسجّل أي حادث سير.لم تسجّل غرفة “التحكم المروري”، للمرة الأولى في تاريخها، أيّ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك […]

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