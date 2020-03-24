العراق.. المباشرة بتوزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة

2020/03/24 | 13:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، مباشرته بتوزيع رواتب موظفي عدد من وزارات ومؤسسات الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف وعن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.وذكر المكتب الإعلامي للمصرف، في بيان تلقته “يس عراق”، أنه “ووفقا لتوجيهات خلية الأزمة ووزير المالية ومدير عام المصرف فقد باشر المصرف فورًا بتوزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات […]

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