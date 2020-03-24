الشيخ الكناني يقدم اعتذار رسمي لحركة عصائب اهل الحق: شكرا لتفهمكم الموضوع

2020/03/24 | 13:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم الشيخ صباح الكناني اعتذار رسمي من حركة عصائب اهل الحق بعد كلام له على احدى القنوات الفضائية بخصوصهم.وقال الكناني في مقطع صوتي له ورد لوكالة “العهد نيوز” والذي جاء فيه : الى الاخوة في حركة عصائب اهل الحق الاعتذار من شيم الرجال وهو مثل عربي اصيل معروف حيث كانت لي حلقة في احدى […]

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